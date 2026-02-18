İSTANBUL 9°C / 2°C
  Cesedi günlerce kontrol etmiş! Viyadük cinayetinin detayları ortaya çıktı
Güncel

Cesedi günlerce kontrol etmiş! Viyadük cinayetinin detayları ortaya çıktı

İstanbul'da viyadük altında bulunan cesedin cezaevi firarisi Mehmet Gür isimli kişiye ait olduğu ortaya çıktı. 15 suç kaydı bulunan cinayet şüphelisi Umut O. yakalanarak gözaltına alınırken şüphelinin günlerce gelip cesedi kontrol ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA18 Şubat 2026 Çarşamba 15:41 - Güncelleme:
Cesedi günlerce kontrol etmiş! Viyadük cinayetinin detayları ortaya çıktı
Korkunç olay, Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi Paşa Caddesinde 10 Şubat'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre viyadük altındaki bulunan cesedin kimliği belli oldu. Olayın detayları ortaya çıkarken, cesedin hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen cezaevi firarisi Mehmet Gür'e ait olduğu ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin ilk incelemesinde cesedin yüzünün tahribata uğradığı tespit edildi. Bunun üzerine araştırmalarını genişleten Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. İncelemeler sonucunda bir kişinin bir kaç gün aralıklarla olay yerinde dolaştığı belirlendi. Kimliği tespit edilen şüpheli Umut O. kısa sürede gözaltına alındı. 15 suç kaydı bulunan şüphelinin cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyet kaynakları, Umut O.'nun Mehmet Gür'ü önceden öldürüp, yeşillik alana bıraktığını tespit etti. Cinayet şüphelisi Umut O.'nun defalarca olay yerinde gezdiğini ve kontrol ettiğini belirledi. Cinayet şüphelisi Umut O.'nun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

