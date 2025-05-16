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Cesedi parçalayıp derin dondurucuda saklamış... Kırıkkale'de kan donduran olay

Kırıkkale'de bir apartman dairesinde buzdolabında ve derin dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulundu. Cesedin, 2014 yılında kayıp ilanı verilen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu ve uzun süredir dolaplarda saklandığı değerlendiriliyor.

AA16 Mayıs 2025 Cuma 15:44 - Güncelleme:
Cesedi parçalayıp derin dondurucuda saklamış... Kırıkkale'de kan donduran olay
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Alınan bilgiye göre, Çalılıöz Mahallesi 11. Sokak'ta 3 katlı apartmanın son katında evi bulunan C.Ç, kira ücretini alamayınca kiracısı olduğu öğrenilen M.S'yi aradı.

Telefonu açan M.S'nin kızı, annesinin 3 Mayıs'ta vefat ettiğini söyledi.

Ev sahibi C.Ç, bunun üzerine il dışından Kırıkkale'ye gelerek evin durumunu görmek için dairenin kapısını çilingire açtırarak içeri girdi.

C.Ç, evde yaptığı incelemede, buzdolabında ve derin dondurucuda parçalanmış ceset buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, bir erkek cesedinin parçalanarak çöp poşetleri içinde dolaplara yerleştirildiği belirlendi, evde satır ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Cesedin, 2014 yılında kayıp ilanı verilen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu ve uzun süredir dolaplarda saklandığı değerlendiriliyor.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Binada oturan Lütfü Gümüşsoy, gazetecilere, dairede kimin oturduğunu merak ettiklerini ve çözemediklerini söyledi.

Ara ara ev sahibini arayıp sorduklarını anlatan Gümüşsoy, "O da 'Kirasını filan alıyorum.' diyordu. Biz de herhalde birisi var, ara sıra gelip gidiyor sanıyorduk. Ben birinci katta oturuyorum, karşı binadaki komşulara soruyorduk, bazen gelen giden oluyor mu diye. Onlar da kimseyi görmediklerini söylüyorlardı. Biz de pek aldırış etmiyorduk. Dün ev sahibi geldi, çilingir getirip kapıyı açtıracağını söyledi. Bugün de geldi, 'Problemli bir durum var.' dedi. Bilgimiz bu kadar. Apartmanda hiç koku filan hissetmiyorduk. Uzun zamandır gelen giden yoktu." ifadelerini kullandı.

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