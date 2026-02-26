İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8866
  • EURO
    51,9246
  • ALTIN
    7317.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cesedi yol kenarında bulunmuştu! Aile içi cinayet şüphesi
Güncel

Cesedi yol kenarında bulunmuştu! Aile içi cinayet şüphesi

Antalya'da yol kenarında cesedi bulunan kadının ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kadının, eşi ve oğlu tutuklandı.

AA26 Şubat 2026 Perşembe 11:09 - Güncelleme:
Cesedi yol kenarında bulunmuştu! Aile içi cinayet şüphesi
ABONE OL

Antalya'da Zeytinada Mahallesi'nde Saliha T'nin (45) cesedinin yol kenarında bulunmasına ilişkin Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kadının eşi M.T. ve oğlu Y.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen baba oğul tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve kadının kesin ölüm nedeninin adli tıp kurumundan gelecek otopsi raporuyla netlik kazanacağı öğrenildi.

D-400 kara yolu kenarında 24 Şubat'ta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye giden ekipler hareketsiz kişinin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Cesedin Saliha T'ye ait olduğu tespit edilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Bebeğin darp edildiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.