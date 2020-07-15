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Cesedini parçalayıp yol kenarına atmışlardı! Kimliği belli oldu

İstanbul TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii'nde yol kenarında parçalara ayrılarak poşetlere konulan cesedin Esenyurt'ta 5 gün önce kaybolan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'ya ait olduğunu belirledi. Polis Akbaba'yı parçalara ayıran katil yada katilleri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA15 Temmuz 2020 Çarşamba 15:05 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 15:05
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TEM Otoyolu Ankara İstikameti Karaağaç mevkiinde dün temizlik işçileri çalışma yaptığı sırada çalılıkların arasında bir poşette ceset parçası bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda başka poşetler içinde aynı kişiye ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu. Bir erkeğe ait olan ceset parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Parçalara ayrıldıktan sonra 8 ayrı poşete konulan cesedin tekstil işiyle uğraşan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba’ya ait olduğu öğrenildi. Esenyurt’ta oturan ve 5 gündür kayıp olarak aranan Akbaba’nın eşi Birsen Akbaba’nın kocasının cesedini teşhis ettiği öğrenildi.

POLİS KATİL YADA KATİLLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Kimliğin belirlenmesinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Kayıp Şahıslar büro Amirliği ekipleri Akbaba’yı parçalara ayıran katil yada katilleri yakalamak için çalışma başlattı.

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