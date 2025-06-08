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Ceset aranıyor! Kardeş katliamını itiraf ortaya çıkardı

Giresun Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvuran Ş.Ş. isimli kadın, kardeşi A.Ş.'nin (44), ağabeyleri Musa Şenel'i (62) öldürdüğünü kendisine itiraf ettiğini belirtti. Ş.Ş.'nin ihbarı üzerine olayla ilgili jandarma ekipleri harekete geçti.

IHA8 Haziran 2025 Pazar 17:52 - Güncelleme:
Ceset aranıyor! Kardeş katliamını itiraf ortaya çıkardı
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Edinilen bilgilere göre Merkez ilçeye bağlı Ergence köyünden Ş.Ş. isimli kadın, kardeşi A.Ş.'nin (44) bir süredir kaybolan ağabeyleri Musa Şenel'i (62) öldürdüğünü itiraf ettiği iddiasıyla jandarmaya ihbar etti.

İddiaların ardından Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Şüpheli A.Ş., yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gözaltındaki ifadesi alınmak üzere karakola götürülen zanlının, olayla ilgili sorgusu sürüyor.

Öte yandan, öldürüldüğü öne sürülen Musa Şenel'in cesedine henüz ulaşılamadı. JASAT ve asayiş ekipleri tarafından bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Olayın meydana geldiği iddia edilen alanlarda titiz bir çalışma yürütülürken, jandarma ekiplerinin olaya ilişkin delil toplama ve cesedi bulmaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

Soruşturma kapsamında elde edilecek bulgular doğrultusunda, olayın kesin nedeni ve cinayetin nasıl işlendiği netlik kazanacak.

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