  • Ceset kokusu sanıldı, gerçek polisin eve girmesiyle ortaya çıktı
Ceset kokusu sanıldı, gerçek polisin eve girmesiyle ortaya çıktı

Gümüşhane'de bir apartmandan yayılan kötü koku paniğe neden oldu. Ekiplerin seferber olduğu olayda kokunun buzdolabında unutulan bozuk etlerden kaynaklandığı ortaya çıktı.

IHA26 Mayıs 2026 Salı 07:45
Olay, gece saatlerinde Hasanbey Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri apartmanın giriş katından gelen ağır koku nedeniyle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk değerlendirmede kokunun ceset kokusu olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, evde yaşlı bir kadın ile genç bir kızın yaşadığı bilgisine ulaşıldı.

Uzun süre ev sahibine ulaşmaya çalışan ekipler, daha sonra anahtarı temin etti. Savcılıktan alınan iznin ardından eve giren ekipler, ev içerisinde inceleme yaptı.

Yapılan kontrollerde apartmanı alarma geçiren kokunun evde elektrik sigortasının atması nedeniyle buzdolabında unutulan ve bozulan etlerden kaynaklandığı belirlendi.

Olayın ardından ekipler normale dönerken, apartman sakinleri de rahat bir nefes aldı.

