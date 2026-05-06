Cesetle 10 gün yaşamıştı! Hamile eşine kıyan caniye müebbet hapis talebi

Olay, 21 Nisan 2025 tarihinde İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki apartmandan kötü kokuların gelmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Civil ailesinin yaşadığı eve giren ekipler, 34 haftalık hamile Elif Civil'in cesediyle karşılaştı.

Elif Civil'in, vücuduna aldığı 12 bıçak darbeleriyle öldürüldüğü, cesedin 10 günden fazla süredir evde olduğu belirlendi. Harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölen kadının kocası Berkan Civil'i (29) 1 buçuk yaşındaki çocuğu İ.C. ile birlikte Nasrullah Meydanı'nda yakaladı.

GÖZALTINA ALINAN BERKAN CİVİL TUTUKLANDI

Olayın ardından Berkan Civil hakkında 'eşe karşı kasten öldürme kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın 2. celsesi Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Berkan Civil ile Elif Civil'in babas İ.Ç. ve annesi K.Ç. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle katılırken, avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını vereren cumhuriyet savcısı, sanık Berkan Civil'in hangi bir tahrik indirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaanın ardından savunma yapan Berkan Civil, "Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Bana sigara getiren T.Ş.'nin yargılanmasını ve telefonunun da incelenmesini talep ediyorum. Adaletinize güveniyorum. Olayları da hatırlamıyorum. Taktir mahkemenizindir. Sadece telefonun incelenmesini istiyorum" dedi.

Sanık Berkan Civil'in avukatı ise mütalaaya karşı ek süre talebinde bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına duruşmaya katılan avukat, mütalaa doğrultusunda herhangi bir tahrik ya da indirim yapılmadan sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Elif'in babası İ.Ç. ile annesi K.Ç., en ağır şekilde sanığın cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Berkan Civil'in T.Ş.'nin yargılanması ve cep telefonunun incelenmesi talebini, dosyaya herhangi bir katkı sağlamayacağını belirterek reddetti. Sanık avukatının mütalaaya karşı ek süre talep etmesi üzerine duruşma ileri bir tarihe erteledi.

Duruşmanın tamamlanmasının ardından sanık Berkan Civil, duruşma salonuna getirilen 1 buçuk yaşındaki kızı İ.C.'yi görmek için kameraya yaklaştırılmasını istedi. Sanığın talebi, mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi.