Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu resmi törenle karşıladı.

ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI SUBİANTO'NUN TÜRKİYE ZİYARETİ

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret ediyor.

Subianto'nun, Antalya Diplomasi Forumu'na katılması bekleniyor.

İKİ ÜLKE ARASINDA ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan da Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Küçükcan, Türkiye'nin uluslararası görünürlüğü ve etkisinin son yıllarda açtığı büyükelçilikler, temsilcilikler, bölgesel ve küresel örgütlere üyelikleri ile gittikçe arttığını vurgulayarak, "Dış politikada Afrika, Güney Amerika, Avrasya ve Balkanlar açılımı yanında 2017 yılında ilan edilen Yeniden Asya Açılımı ile Türkiye, dünyada en geniş diplomatik temsil ağına sahip olan ülkeler sıralamasında üçüncülüğe yükselmiş durumda. Bu durum Türkiye'nin dünyanın bütün bölgelerini yakından takip ettiğine, diplomatik ve ekonomik etki alanlarını genişletmeye çalıştığına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın, jeopolitik ve jeoekonomik güç dengelerinde yaşanan dönüşümleri yakından takip ettiğini aktaran Küçükcan, Türkiye'nin ortaya çıkan gelişmelere ayak uyduran ve yeni sınamalara karşı etkili politikalar belirlemede hızla hareket eden bir ülke konumunda olduğunu söyledi.

Küçükcan, dünyada küresel güç dengelerinin değiştiğine işaret ederek, bu "çalkantılı dönemde" Türkiye'nin bağımsız ve milli bir dış politika çizgisi takip edebilmesinin gerisinde yatan başlıca sebepler arasında dış politikada geleneksel ittifakların belirlediği tercih ve kalıpları aşabilme güç ve yeteneğinin yattığını kaydetti.

Dış politikada karar alma süreçlerindeki söz konusu otonominin bir taraftan vizyoner siyasete, diğer taraftan Türkiye'nin sahip olduğu, biriktirdiği ve geliştirdiği ince ve sert güç unsurlarına dayandığını dile getiren Küçükcan, "Türkiye'nin Yeniden Asya Açılımı da küresel güç dengelerindeki dönüşümler ve yeni fırsat alanlarının değerlendirilmesi çerçevesinde ele alınmalıdır." dedi.

Küçükcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sayıda bakan ve yetkiliyle 10-13 Şubat'ta Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı içine alan ziyaretinin Türkiye'nin siyasi ve ekonomik ilişkilerinde Asya bölgesinin artan özgür ağırlığına işaret eden; NATO, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile stratejik ilişkilerini koparmadan dünyanın yükselen bölgesi ile temasları güçlendiren bir hamle olduğunu vurguladı.