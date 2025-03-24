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  • Çeşitli suçlardan aranan 91 zanlı şafak operasyonuyla yakalandı
Güncel

Çeşitli suçlardan aranan 91 zanlı şafak operasyonuyla yakalandı

Mersin'de çeşitli suçlardan arananlara yönelik şafak operasyonunda 91 zanlı gözaltına alındı.

AA24 Mart 2025 Pazartesi 10:15 - Güncelleme:
Çeşitli suçlardan aranan 91 zanlı şafak operasyonuyla yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri "yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık" "tehdit" ve "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 91 zanlı gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

Öte yandan çeşitli adreslere düzenlenen operasyon, polis kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde ekiplerin baskın anları, adreslerdeki aramalar ve zanlıların yakalanması yer aldı.

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