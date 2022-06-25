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Çeşitli suçlardan hüküm giymiş 15 kişi yakalandı

Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlünün de aralarında olduğu 15 kişi polis ekiplerince yakalandı.

AA25 Haziran 2022 Cumartesi 18:36 - Güncelleme:
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Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şüphelilere yönelik Yeşil, Boztepe, Keykubat, Şirintepe ve Ertuğrul Gazi mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan 3 yıl 1 ay 15 gün ile 11 yıl 4 ay 24 gün arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş, A.B, O.D. ve F. K. ile aranan 11 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler, cezaevine teslim edildi, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 8'i serbest bırakıldı.

  • Kayseri
  • firari hükümlü
  • Asayiş Şube Müdürlüğü

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