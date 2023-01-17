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Çeşitli suçlarla suçlanan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak', 'rüşvet', 'yağmaya teşebbüs', 'nitelikli dolandırıcılık', 'Orman Kanunu'na muhalefet' suçlarından gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

IHA17 Ocak 2023 Salı 15:41 - Güncelleme:
Çeşitli suçlarla suçlanan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı
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Harita teknikeri ve tapu kadastro memurlarının örgütlü olarak hareket edip, aldıkları ihale bünyesinde 2B arazilerinin yer tespitleri ile alakalı, vatandaşların yerlerini belirleme esnasında arazi sahiplerinden maddi menfaat talep ettiklerinin ve sözleşme yaparak arazilerden pay talep ettiklerinin tespit edilmesi üzerine yapılan çalışma sonucunda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan ev ve iş yeri aramalarından 34 adet 2B arazilerinin çizimi karşılığında müşteki ve şüpheliler arasında düzenlenen taahhütname ve zilliyet sözleşmesi, 94 adet kroki, 27 bin 250 TL nakit para, 70 euro ile 700 dolar ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 11 şüpheli, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak", "rüşvet", "yağmaya teşebbüs", "nitelikli dolandırıcılık", "Orman Kanunu'na muhalefet" suçlarından adli makamlara sevk edilirken, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. 9 şüpheli ise tutuklandı.

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