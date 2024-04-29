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Çeşme açıklarında 34 göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı.

AA29 Nisan 2024 Pazartesi 23:31 - Güncelleme:
Çeşme açıklarında 34 göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye görevlendirilen ekiplerce, durdurulan lastik bottaki 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 kişi karada gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

  • göçmen yakalama
  • şüpheli gözaltı
  • İzmir Çeşme

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