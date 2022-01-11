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Çeşme açıklarında 63 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot ve can salı içerisindeki 63 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

DHA11 Ocak 2022 Salı 21:55 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 21:56
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 8 Ocak'ta saat 23.10 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 14 kaçak göçmeni kurtardı. 10 Ocak Pazartesi saat 07.35 sıralarında yapılan ihbarı değerlendiren ekipler, Dikili ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmeni de kurtardı. 10 Ocak 2022 tarihinde ise saat 23.15 sıralarında bir başka ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri, Seferihisar ilçesi açıklarında, yine Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 25 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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