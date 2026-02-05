CHP'li Çeşme Belediyesi başkanlığında yapılan şubat ayı Belediye Meclis toplantısında, Alaçatı'da bulunan 17 dönümlük arazinin belediye iştiraki Alataş A.Ş.'ye 2,5 milyar TL bedelle devredilmesi tartışmaya açıldı. Belediye Başkanı Lal Denizli ile Cumhur İttifakı arasında yaşanan sözlü polemikler, toplantıda tansiyonu yükseltti.

"BİLMEK EN DOĞAL HAKKIMIZ"

MHP Grup Başkan Vekili Hakan Çalı, söz konusu taşınmazın bedelinin belediyenin yıllık bütçesine denk geldiğini belirterek, devir öncesinde proje detaylarının açıklanması gerektiğini söyledi. Çalı, "Bu kadar değerli bir alan devrediliyorsa neden devredildiğini bilmek bizim en doğal hakkımız" ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı grubu ise süreçle ilgili "rant" iddialarını gündeme taşıdı.

SATIŞ İDDİALARINI REDDETTİ

Araziyle ilgili satış iddialarını reddeden CHP'li Başkan Denizli, "Devir satmak anlamına gelmiyor. Amaç, 2,5 milyar TL değerindeki bu alanı 5 milyar TL'lik bir değere dönüştürmek. Bu bir rant değil, belediye kaynaklarını büyütme sorumluluğudur" diye konuştu.

"BU ALANIN SATILMASI ÇEŞME'YE İHANETTİR"

AK Parti Meclis Üyesi Faruk Yılmaz ise Alataş şirketindeki ortaklık yapısına dikkat çekerek, "Yarın bu şahıslar nemalanırsa bunun sorumluluğunu kim alacak? Bu devir ileride başımıza ne işler açacak biliyor musunuz?" sözleriyle tepki gösterdi. Denizli, bu eleştirilere "Gizli ajandamız yok. Adrese teslim bir iş söz konusu değil. Açıklamayacağımız hiçbir şey yok" diyerek karşılık verdi. Tartışmalara katılan MHP Meclis Üyesi Yunus Emre Koç, Alaçatı Port bölgesine dikkat çekerek, "Bu alanın devredilmesi, satılması ya da kiralanması Çeşme'ye ihanettir. Bu oylamaya evet diyenleri Çeşme halkı unutmayacaktır" dedi. MHP Grup Başkan Vekili Hakan Çalı ise "Biz burada halkın hakkını savunmak için varız. Eleştirmeye devam edeceğiz. Kimse kedi gibi oturmamızı beklemesin" ifadelerini kullandı.

KÜSTAH SÖZLER

Lal Denizli'nin Cumhur İttifakı grubuna yönelik küstah ve sözleri tepki çekti. Denizli, "Değil fikir almak, size söz hakkı vermem bile büyük bir ödül. Ülkede ne ekonomi ne yatırım alanında sizin zihniyetinizden akıl alacak değilim. Bizim yönettiğimiz kentlerin nasıl şeffaf olduğu ortada. İnsanlar sizin 23 yıllık zulmünüzden kaçıp CHP'li belediyelere sığındı. Değil fikir almak size söz hakkı vermem bile büyük bir ödül." diyerek hakaretlerde bulundu.

AK PARTİ ÇEŞME İLÇE BAŞKANI ÖZEN'DEN TEPKİ

AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Pınar Ayyıldız Özen, CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin sözlerine cevap verdi.

Son Belediye Meclisi toplantısında Çeşme Belediye Başkanı Sayın Lal Denizli'nin sergilediği üslubun, CHP belediyeciliğinin demokrasiye, şeffaflığa ve yerel yönetime bakışını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Özen, "Seçilmiş meclis üyelerine parmak sallayan, söz hakkını bir lütuf gibi sunan bu anlayış; halk iradesini değil, tahakkümü esas alan bir zihniyetin açık yansımasıdır. Cumhur İttifakı ilçe başkanları için "rezillikleri görüyoruz" ifadesini kullanan Sayın Lal Denizli'ye hatırlatmak isteriz. Asıl rezillik, montajlanmış görüntülerle kamuoyunu bilerek yanıltmak ve algı operasyonlarıyla gerçekleri ters yüz etmektir." dedi.

Ota günlük 5 milyon harcadı

Vatandaştan su tankeri dilenen Çeşme Belediye Başkanı'na sert cevap: O paraya 40 tane alınırdı!

CHP şehri susuzluğa mahkum etti

Pişkin paylaşım isyan ettirdi