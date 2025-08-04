Her gün 10 saat su kesintisi yapılan Çeşme'de halk perişan oldu. CHP'li Belediye Başkanı Lal Denizli çözüm bulmak yerine 'sakız ağaçları' için tören düzenledi. Denizli'nin ağaçlara çizik attığı anlara ait paylaşımı ise vatandaşları isyan ettirdi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan İzmir'in Çeşme İlçesi'nde haftalardır su krizi yaşanıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ise çareyi kesinti yapmakta buldu. 25 Temmuz'da uygulamaya konulan 7 saatlik su kesintisi kararı, bir hafta sonra saat 23.00 ila 09.00 arasını kapsayacak şekilde 10 saate çıkarıldı. Çeşme'de vatandaşlar ve işletmeler susuzluk nedeniyle büyük zorluk yaşarken, CHP'li Belediye Başkanı Lal Denizli'nin gündeminde 'sakız ağaçları' vardı.

İKİ AY SONRA HASAT YAPACAK

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Lal Denizli, "Çeşme'den Sakız Damlıyor" projesi kapsamında, hasat için çizim töreni düzenledi. Törende kabuklarından özünün sızması için sakız ağacına ilk çiziği de atan Denizli "Sakızın geleceğini hep birlikte yazacağız. Önümüzdeki yaklaşık iki aylık süreçte, sakız ağaçlarımızdan doğal reçineler akmaya devam edecek ve sonrasında bu ürünleri toplayacağız. Bu eşsiz kültür mirasını turizmle buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'li Lal Denizli sakız ağaçından doğal reçine akması için ilk çiziği kendisi attı.

PİŞKİN PAYLAŞIM İSYAN ETTİRDİ: ELİMİZİ SAKIZLA YIKARIZ ARTIK!

CHP'li Başkan Lal Denizli, sakız projesi töreninde çekilen video ve fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Paylaşımın altına su sıkıntısı çeken vatandaşlar yorumlar yaparak tepki gösterdi.

Vatandaşlar "Ellerimizi sakızla yıkarız artık", "Su yok sakız için diyor", "Su yoksa sakız çiğneyin diyor", "Suyu nereden akıtmayı düşünüyorsunuz?", "Çeşmeyi kuruttunuz" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.