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Çeşme ve Foça açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Foça ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı.

AA22 Ekim 2023 Pazar 01:22 - Güncelleme:
Çeşme ve Foça açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen lastik bottaki 41 düzensiz göçmenin yanı sıra Foça açıklarında lastik bottaki 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca, Çeşme açıklarında can salında düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 20 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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