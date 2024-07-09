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  • Çeşme'de 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
Güncel

Çeşme'de 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde düzensiz göçmenlerin olabileceği ihbarı üzerine yapılan çalışmayla 19 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

9 Temmuz 2024 Salı 15:02 - Güncelleme:
Çeşme'de 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 10.47'de İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu, bölgedeki balıkçı teknesi tarafından 1 düzensiz göçmenin denizden alındığı ve denizde başka düzensiz göçmenlerin olabileceği yönünde ihbar alındığını belirtti.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik helikopteri, sahil güvenlik dalış timi ve 4 sahil güvenlik botu sevk edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sahil Güvenlik unsurları tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde ada üzerinden 18 ve bölgedeki balıkçı teknesinden 1 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen sağlık durumları iyi olarak kurtarılmış, maalesef 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır."

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