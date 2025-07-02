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Güncel

Çeşme'de orman yangını! 3 mahalle tahliye edildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangın nedeniyle 3 mahalle tahliye edildi. Yangına 5 uçak ve 18 helikopterle havadan, 36 arazöz, 13 su ikmal ve 4 dozerle karadan müdahale sürüyor.

AA2 Temmuz 2025 Çarşamba 20:41 - Güncelleme:
Çeşme'de orman yangını! 3 mahalle tahliye edildi
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Ildır Mahallesi'ndeki ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 18 helikopter, 36 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

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