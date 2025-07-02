Ildır Mahallesi'ndeki ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 18 helikopter, 36 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

İZMİR-ÇEŞME KARA YOLU GÜVENLİK NEDENİYLE ULAŞIMA KAPATILDI

İzmir-Çeşme kara yolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatılırken, alevler İzmir-Çeşme otoyoluna yaklaştı.

Yangın Kutlu Aktaş Barajı'na doğru ilerlemesini sürdürüyor.

Enerji kesintisinin yaşandığı bölgede, yangının trafo ve işletmelere sıçramaması için takviye ekiplerle önlemler alındı.

İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

SON DAKİKA İzmir Valisi Elban: Yangının elektrik hattından çıktığını değerlendiriyoruz