İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8835
  • EURO
    6,5418
  • ALTIN
    291.884
  • BIST100
    121423
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çeşme'de teknenin batması sonucu ölen 11 düzensiz göçmenden 8'i toprağa verildi
Güncel

Çeşme'de teknenin batması sonucu ölen 11 düzensiz göçmenden 8'i toprağa verildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8'i çocuk 11 düzensiz göçmenden 8'i toprağa verildi.

AA14.01.2020  18:29 - Güncelleme: 14.01.2020  18:29


İzmir Adli Tıp Kurumundan ailelerine teslim edilen 8 düzensiz göçmenin cenazesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesine getirildi.

Emine Mahmud Hüseyin (21), Fidya Hüseyin (5), Leyla Hüseyin (3), Fadya Hüseyin (1), Hediya Nayıf Mahmo (25), Rezan Mahmo (7), Berivan Mahmo (6) ve Abdulhamid Mahmo (4) Turgutlu Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Buradaki cenaze törenine, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Hüseyin ve Mahmo ailesinin fertleri ile bölgede yaşayan bazı Suriyeliler ve vatandaşlar katıldı.

Hüseyin ve Mahmo ailelerinin 2012'den bu yana Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşadıkları öğrenildi.

- Olay

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 11 Ocak'ta düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 8 kişi kurtarılmıştı.

Soruşturma kapsamında tekne sahibi, kaptan, düzensiz göçmenleri evlerinde barındıranlar ve bu kişilerden alınan parayı saklayan ve havale eden şüphelilerin de aralarında bulunduğu biri Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

İşte Kanal İstanbul'un son tanıtım filmi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter neden apar topar kaçtı? İşte kaçışın perde arkası
Hafter neden apar topar kaçtı? İşte kaçışın perde arkası

Hafter neden apar topar kaçtı? İşte kaçışın perde arkası

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı
Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı

İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!
İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!

İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!

Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti
Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti

Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.