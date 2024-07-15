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Çeşme'deki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

Çeşme Alaçatı'daki orman yangını devam ederken, yangında 3 kişinin öldüğü açıklandı.

AA15 Temmuz 2024 Pazartesi 16:31 - Güncelleme:
Çeşme'deki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti
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Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı.

Yangın bölgesinde kaybolduğu belirtilen 3 kişinin ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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