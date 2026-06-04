İzmir'in Çeşme ilçesinde Can Polat'ın hayatını kaybettiği cinayetin ardındaki sır perdesi, yakalanan tetikçi Serhat Altun'un itiraflarıyla aralandı. Olayın ardından İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanan 23 yaşındaki zanlının emniyetteki ifadesinde, cinayetin en kritik detayı gün yüzüne çıktı. Sosyal medya üzerinden organize suç örgütü ile iletişime geçtiğini belirten Altun'un, asıl hedefin Engin Polat olduğunu ancak güvenlik gerekçesiyle eylemi gerçekleştiremeyince örgüt yöneticilerinden "Boş dönme, yakınlarından birini vur" talimatını aldığını ve cinayeti bu emir doğrultusunda işlediğini söylediği öğrenildi.

PAYLAŞIMLARDAN KONUMU BULMUŞ

Cinayete giden sürecin, Polat ailesinin güvenlik gerekçesiyle gizli tuttuğu Çeşme tatilinin, Dilan Polat'ın sosyal medyadaki anlık paylaşımlarıyla deşifre olmasıyla başladığı belirtildi. Organize suç örgütünün, paylaşılan videolardaki arka plan detayları ve konum bilgilerini inceleyerek ailenin Alaçatı'da kaldığı oteli saniye saniye tespit ettiği kaydedildi. Örgüt liderlerinin talimatı üzerine Alaçatı'ya sevk edilen tetikçi Serhat Altun'un, cinayet öncesinde günlerce otel çevresinde keşif yaptığı tespit edildi. Dikkat çekmemek için lüks otelin çevresindeki kafeteryalarda normal bir müşteri gibi oturan ve kendi kredi kartıyla harcama yapan zanlının, ailenin giriş çıkış saatlerini raporlayarak Can Polat'ın savunmasız olduğu anı beklediği ortaya çıktı.

'BOŞ DÖNME YAKINLARINDAN BİRİNİ VUR'

Emniyetteki sorgusunda kan donduran detayları anlatan tetikçi Serhat Altun'un ifadesinde, "Çete üyelerinden 'Orhan Keleş' kod adlı şahıs bana Konya'da bir eylem yaptırdı ve 100 bin TL aldım. Ardından İstanbul'a geçtim, yeni hedefimin Engin Polat olduğunu söylediler. Ancak güvenlik önlemleri nedeniyle eylemi gerçekleştiremedim. Dilan Polat'ın Çeşme'den video atmasından sonra İzmir'e geldim. Örgüt yöneticisine Engin Polat'ın dışarı çıkmadığını söyledim. Bana 'Boş dönme, yakınlarından birini vur' talimatı verildi. Ben de Can Polat'ı vurdum" dediği belirtildi.

ENGİN POLAT: "2 YILDIR TEHDİT EDİLİYORDUK"

Saldırıdan kıl payı kurtulan ve hayatını kaybeden Can Polat'ın kuzeni olan Engin Polat'ın da emniyette ifade verdiği öğrenildi. Can Polat'ın yanlarında şoförlük yaptığını ve tatil için Çeşme'de olduklarını anlatan Engin Polat'ın, yaklaşık iki yıldır aynı suç örgütü tarafından tehdit edildiğini söylediği bildirildi. Çeşme'de bulundukları sürede bir tehdit almadıklarını dile getiren Polat'ın, otelde kaldıkları süre zarfında sosyal medya üzerinden sürekli açık konum paylaştıklarını ifade ettiği kaydedildi.

KONYA'DA DA TETİKÇİLİK YAPMIŞ

Öte yandan, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalanan zanlının kaçarken bıraktığı suç aletleri de ele geçirildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet otomatik silah, üç adet boş kovan, silaha basılı halde 21 adet mermi ve zanlının olay anında giydiği kıyafetler, bir tarla kenarında poşet içerisinde atıl vaziyette bulundu. Ayrıca tetikçi Serhat Altun'un, aynı suç örgütünün talimatıyla nisan ayında Konya'nın Emirgazi ilçesinde yaşayan Ahmet Koçak'ı da evinin penceresinden ateş ederek yaraladığı tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.