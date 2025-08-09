AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi ile Çeşme Yarımadası'nın geleceğini, turizmini ve ekonomisini güvence altına aldıklarını söyledi.

Eyyüp Kadir İnan ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, bölgede incelemede bulundu, basın açıklaması yaptı.

İnan, Çeşme'deki su sorununu 1 milyar 700 milyon liralık dev yatırımla tarihe gömdüklerini, bu eserin AK Parti'nin laf değil icraat siyasetinin İzmir'deki yeni nişanesi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkür etti.

İçme suyu temininin belediyelerin asli görevi olduğunu kaydeden İnan, "Ancak her zaman olduğu gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi bu sorumluluğunu da yerine getirememiştir. Sorumluluk onlarda olmasına rağmen yıllardır ihmal etmiş, suyu yönetememiş, altyapıyı çürütmüştür." dedi.

İnan, DSİ'nin AK Parti döneminde kentteki yatırımları sayesinde İzmir'in bugün tamamen susuz kalmadığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"DSİ'miz öncülüğünde 2003'ten bu yana yalnızca içme suyunda, İzmir'e 9 milyar lira yatırım yaptık. Şehrimize 140 milyon metreküp içme suyu kapasitesi kazandırdık. DSİ olmasa, İzmir'de bugün çok daha ağır bir susuzluk felaketi yaşanacaktı. Eğer AK Parti hükümeti bu adımı atmamış olsaydı, Çeşme'de turizm çok büyük yara alır, esnaf da otelci de zor durumda kalırdı. Biz, bu yatırımla yarımadanın geleceğini, turizmini ve ekonomisini güvence altına aldık."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İzmir'in sorunlarına kulak vermediği sürece sıkıntılara ortak olacağını savunan İnan, "İzmir'de su yok, çöp dağları var. Şehir yönetilemediği için altyapı ve temizlik hizmetleri çökmüş durumda. İzmir'de su yok, her yaz kokan ve temizlenmeyen bir körfez var. Körfezin pisliği İzmir'in turizmine, ekonomisine ve halk sağlığına zarar veriyor. İzmir'de su yok, kooperatif yolsuzlukları var. Belediyenin içine sızmış rant çeteleri şehrin kaynaklarını hortumluyor. Sonuç, İzmir halkı susuzluktan değil, CHP'nin başındaki zihniyetin ilgisizliğinden ve beceriksizliğinden mağdur." ifadelerini kullandı.

"KESİNTİ, ÇARESİZLİĞİN İTİRAFI"

Kentteki su kesintilerine değinen İnan, şunları kaydetti:

"21. yüzyılda, Türkiye'nin üçüncü büyük şehrinde, vatandaş geceleri susuz bırakılıyor. CHP'li yerel yönetim suyu bile yönetemiyor. İzmir'de her yıl yaklaşık 70 milyon metreküp su, şehir şebekelerinde kayboluyor. Bu rakam, Tahtalı Barajı'nın tamamı demek. Bu da Büyükşehir Belediyesinin beceriksizliğinin bir belgesi. Bu şehrin suyu bile yönetilemiyorsa yapılacak diğer hizmetleri konuşmaya bile gerek yok. Bunu çözmek yerine, 'Keselim, idare etsinler.' demek, vatandaşa hakarettir. Su kesintisi çözüm değildir, çaresizliğin itirafıdır. İzmirli susuzluktan değil, beceriksizlikten mağdur. İzmir'in susuzluğu tesadüf değil, büyük bir ihmalin eseridir."

"ÇEŞME'MİZİN 2071 YILINA KADAR SU SORUNU ORTADAN KALKMIŞTIR"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider de DSİ'nin, bugüne kadar ülkeye kazandırdığı 18 bin 168 tesisin 10 bin 663'ünü son 23 yılda yaptığını söyledi.

İzmir'e de 23 yılda 36 baraj, 10 gölet, 9 yer altı depolama tesisi inşa edildiğini, 51 sulama tesisi kazandırıldığını anlatan Gizligider, kente 5 de içme suyu tesisi kazandırdıklarını, bu tesislerden 133 milyon 600 bin metreküp içme ve kullanma suyu elde ettiklerini, İzmir'e içme suyu sağlanması için Manisa'da Gördes Barajı'nı yaptıklarını belirtti.

Gizligider, Türkiye'nin, 30 yıl ortalaması ile bu senenin yağış rakamları karşılaştırıldığında, ortalamanın yüzde 26'sından daha az yağmur aldığını ifade ederek, bunun İzmir özelindeki ortalamasının ise yüzde 43'e ulaştığını söyledi.

Devletin gerekli tedbirleri ivedilikle aldığını vurgulayan Gizligider, şu ifadeleri kullandı:

"Belediyelerimizin de tüm kayıp, kaçak oranlarını hızla düşürmesi gerekiyor. Tüm Türkiye'ye, bütün belediye başkanlarına seslenmek istiyorum, imar planları ve yeni yerleşimler açılması esnasında DSİ görüşlerini lütfen esas alın. Yoksa 'Bir alana yerleş, nasıl olsa buraya bir şekilde su getiririz.' anlayışı sürdürülebilir değil. Su bize uymayacak, bizim suya uyma zorunluğumuz ortada. İzmir'de yüzde 30'lara varan kayıp-kaçak oranımız var ve İzmir'de bütün belediyelerimiz hızla şebeke altyapısı onarımı ile yenilenmesine geçmek zorunda. Hangi barajı açarsak açalım, hangi tedbiri alırsak alalım, arıtması, nakliyesi, elektrik ve diğer enerji giderleri için para harcadığımız içilebilir su yok oluyor. Eğer bu tedbir alınmış olsaydı, 365 gün içinde 100 günlük suyu İzmir'in yok olmuş olmayacaktı."

Gizligider, hizmete alınan projenin Çeşme'nin su ihtiyacını karşılayacağının altını çizerek, "Bugün itibarıyla Çeşme'mizin 2071 yılına kadar su sorunu ortadan kalkmıştır." dedi.

Programda, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da birer konuşma yaptı.

SU KESİNTİLERİ BAŞLAMIŞTI

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde, su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle 24 Temmuz'da planlı su kesintisi başlamış, 7 saat olan kesintinin süresi 31 Temmuz'da 10 saate çıkarılmıştı.