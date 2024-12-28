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Çetelere yönelik operasyonda yakalanan 8 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 2 ilde, suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

AA28 Aralık 2024 Cumartesi 09:59 - Güncelleme:
Çetelere yönelik operasyonda yakalanan 8 kişi tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, 8 Aralık'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu ölen Aras Yılmaz'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün elebaşılarından olduğu belirlenen 10 şüpheli tespit edildi.

Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli 2 ilde operasyon düzenledi.

İstanbul'da Sarıyer, Zeytinburnu, Kağıthane, Beylikdüzü, Arnavutköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Bahçelievler ile Samsun'da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye götürüldü.

Burada savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 10 şüpheliden 8'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Aras Yılmaz'ın 8 Aralık'ta alışveriş merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine yönelik başlatılan soruşturmada, örgüt içi hesaplaşma çatışmasında öldürülmüş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

  • suç örgütü operasyonu
  • İstanbul merkezli
  • gözaltı ve tutuklama

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