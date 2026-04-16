İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7639
  • EURO
    53,0024
  • ALTIN
    6897.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Cevap veremedi işi sulandırdı! İmamoğlu suç örgütü davasında ilginç anlar: Bant manipülasyonu işe yaramadı

İmamoğlu' davasının 23. duruşmasında 92'si tutuklu 414 sanığın yargılanmasına devam edilirken, bir numaralı sanık Ekrem İmamoğlu'nun savunmalar sırasında sürekli araya girerek 'jammer' ve 'kamera bantlama' konularında mahkemeyi manipüle etmeye çalıştığı öğrenildi. Sanıklar otel kameralarının bantlanmasına ve valizlerin içinde jammer olup olmadığı sorularına net cevap veremezken İmamoğlu'nun 'Sana kameraları sağdan mı bantla dedim yoksa soldan mı?' diye müdahale etmesi üzerine salonda tansiyon yükseldi.

HABER MERKEZİ16 Nisan 2026 Perşembe 21:48 - Güncelleme:
ABONE OL

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

Duruşmayı yerinde takip eden 24 TV Editörü Oğuz Polatbilek, mahkemede ilginç anların yaşandığını belirterek, "İlk günden bu yana suçlamalar belli ama sanık savunmaları, sanık avukatlarının savunmaları onlar da başka bir yönde. İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın iddianamede kendisine yönelik suçlamalar maddi bir şekilde sıralıyor. Nedir bunlar? Mesela o ünlü oteldeki toplantıda bantlanan kameralar meselesi, jammer taşıma meselesi, ya da kayınbiraderi adına Kiptaş'tan alınan daire 100 kişilik VIP listede adı vardı diye iddia ediyor savcı. Biz bunlara yanıt vermesini beklerken 25 yaşında vatan görevine başladığını, dağda taşla terörist kovaladığını, emekli olduktan sonra önemli şahsiyetlerin korumalığını yaptığını anlatarak başladı. Sonra VIP koruma nedir? Bunu anlatmaya başladı. Hatta bir ara hakim araya girdi, 'Bunlar bizi ilgilendirmiyor' dedi. Akın da 'Efendim geleceğim' dedi ama biz bir türlü o savunmalara maalesef." dedi.

AVUKATLARDAN BENZER SAVUNMA

Avukatların da benzer şekilde savunmalar verdiklerini belirten Polatbilek, "Sözü bir ara koruma ekibinden Çağlar Türkmen aldı, o da benzer şekilde konuştu. Ne ile suçlanıyor? Jammer'ı taşıyan isim zaten ifadesinde bunu belirtiyor. Mahkeme heyeti 'Emniyet ifadenizde çantayı valize taşıyan bendim, içinde ne olduğunu bilmiyorum' dediniz. Savcılık ifadesinde 'İçinde jammer olabilir' dediniz. Sulh ceza hakimliğinde verdiğiniz ifade de 'Açtım baktım jammer vardı' dediniz. Hangisi doğru? Türkmen de şöyle bir yanıt verdi; 'Biz genelde o valizi yanımızda taşırız, içinde ne olduğunu bildiğimiz için gittik koyduk ondan sonra bakmadık ama içinde genelde jammer vardı.' dedi.

İMAMOĞLU'NDAN BANT MANİPÜLASYONU

İmamoğlu'nun o sırada söz alıp savunma yapanlara soru sorduğunu belirten Polatbilek, "Sana kamerayı sağdan mı bantladın soldan mı?' Mahkeme başkanı hemen araya girdi bu sorunun duruşmaya hiçbir katkısı yok" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Maymunu kovalarken elektrik akımına kapıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.