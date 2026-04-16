Cevap veremedi işi sulandırdı! İmamoğlu suç örgütü davasında ilginç anlar: Bant manipülasyonu işe yaramadı

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

Duruşmayı yerinde takip eden 24 TV Editörü Oğuz Polatbilek, mahkemede ilginç anların yaşandığını belirterek, "İlk günden bu yana suçlamalar belli ama sanık savunmaları, sanık avukatlarının savunmaları onlar da başka bir yönde. İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın iddianamede kendisine yönelik suçlamalar maddi bir şekilde sıralıyor. Nedir bunlar? Mesela o ünlü oteldeki toplantıda bantlanan kameralar meselesi, jammer taşıma meselesi, ya da kayınbiraderi adına Kiptaş'tan alınan daire 100 kişilik VIP listede adı vardı diye iddia ediyor savcı. Biz bunlara yanıt vermesini beklerken 25 yaşında vatan görevine başladığını, dağda taşla terörist kovaladığını, emekli olduktan sonra önemli şahsiyetlerin korumalığını yaptığını anlatarak başladı. Sonra VIP koruma nedir? Bunu anlatmaya başladı. Hatta bir ara hakim araya girdi, 'Bunlar bizi ilgilendirmiyor' dedi. Akın da 'Efendim geleceğim' dedi ama biz bir türlü o savunmalara maalesef." dedi.

AVUKATLARDAN BENZER SAVUNMA

Avukatların da benzer şekilde savunmalar verdiklerini belirten Polatbilek, "Sözü bir ara koruma ekibinden Çağlar Türkmen aldı, o da benzer şekilde konuştu. Ne ile suçlanıyor? Jammer'ı taşıyan isim zaten ifadesinde bunu belirtiyor. Mahkeme heyeti 'Emniyet ifadenizde çantayı valize taşıyan bendim, içinde ne olduğunu bilmiyorum' dediniz. Savcılık ifadesinde 'İçinde jammer olabilir' dediniz. Sulh ceza hakimliğinde verdiğiniz ifade de 'Açtım baktım jammer vardı' dediniz. Hangisi doğru? Türkmen de şöyle bir yanıt verdi; 'Biz genelde o valizi yanımızda taşırız, içinde ne olduğunu bildiğimiz için gittik koyduk ondan sonra bakmadık ama içinde genelde jammer vardı.' dedi.

İMAMOĞLU'NDAN BANT MANİPÜLASYONU

İmamoğlu'nun o sırada söz alıp savunma yapanlara soru sorduğunu belirten Polatbilek, "Sana kamerayı sağdan mı bantladın soldan mı?' Mahkeme başkanı hemen araya girdi bu sorunun duruşmaya hiçbir katkısı yok" dedi.