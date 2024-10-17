Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu.

Yılmaz'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

2025 Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olacağını öngörmekteyiz

2025 bütçesinde deprem bölgesinin iyileştirilmesi, afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 584 milyar lira tutarında ödenek öngörülmüştür

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifimiz, yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı destekleyen, sosyal refahı artırıcı yaklaşıma sahiptir

SGK'dan yapılacak sağlık harcamalarını da eklediğimizde sağlık alanına bütçeden ayrılan toplam kaynak, 2 trilyon 435 milyar liraya ulaşmaktadır

Merkezi yönetim bütçesinden sağlık hizmetleri için 1 trilyon 106 milyar lira kaynak ayırıyoruz.

2002 yılında 8 milyar lira olarak devraldığımız Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini 2025 yılında 1 trilyon 452 milyar liraya yükselttik.

Yükseköğretim de dahil eğitim bütçemizi 2025'te 2 trilyon 181 milyar liraya yükseltiyoruz, yüzde 14,8 oranla en büyük payı eğitime ayırıyoruz

SAVUNMAYA 913 MİLYAR LİRA

2025 yılı bütçesinde savunma harcamaları için 913,9 milyar lira, iç güvenlik için 694,5 milyar lira ödenek öngördük