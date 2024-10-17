2025 Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olacağını öngörmekteyiz
2025 bütçesinde deprem bölgesinin iyileştirilmesi, afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 584 milyar lira tutarında ödenek öngörülmüştür
2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifimiz, yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı destekleyen, sosyal refahı artırıcı yaklaşıma sahiptir
SGK'dan yapılacak sağlık harcamalarını da eklediğimizde sağlık alanına bütçeden ayrılan toplam kaynak, 2 trilyon 435 milyar liraya ulaşmaktadırMerkezi yönetim bütçesinden sağlık hizmetleri için 1 trilyon 106 milyar lira kaynak ayırıyoruz.BÜTÇEDE ASLAN PAYI EĞİTİME 2002 yılında 8 milyar lira olarak devraldığımız Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini 2025 yılında 1 trilyon 452 milyar liraya yükselttik.
Yükseköğretim de dahil eğitim bütçemizi 2025'te 2 trilyon 181 milyar liraya yükseltiyoruz, yüzde 14,8 oranla en büyük payı eğitime ayırıyoruz
SAVUNMAYA 913 MİLYAR LİRA
2025 yılı bütçesinde savunma harcamaları için 913,9 milyar lira, iç güvenlik için 694,5 milyar lira ödenek öngördük