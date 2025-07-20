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Cevdet Yılmaz: Kıbrıs Barış Harekatı, Türk varlığının teminatı oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 51 yıl önce gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı'nın, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve varlığının teminat altına alındığı bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

HABER MERKEZİ20 Temmuz 2025 Pazar 10:09 - Güncelleme:
Cevdet Yılmaz: Kıbrıs Barış Harekatı, Türk varlığının teminatı oldu
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümünü paylaştığı mesajla kutladı.

Türkiye'nin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 51 yıl önce bugün gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'yla, Kıbrıs Türkü'nün varlık ve güvenliğini teminat altına aldığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu suretle, Ada'da yaşayan Türkler kadar Rumlar için de yarım asırdır süregelen huzur ve güven ortamı oluşmuştur. Anavatan ve garantör Türkiye, her daim Ada'nın eşit sahibi Kıbrıs Türkü'nün yanındadır. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın iki devletli çözüm vizyonuna desteğimiz tamdır. Kıbrıs Türkü'ne uygulanan insanlık dışı izolasyonlarla mücadelemiz devam edecek; iktisadi ve mali işbirliğimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınma çabalarına desteğimiz kesintisiz sürecektir. Zürih ve Londra Antlaşmaları ile Kıbrıs Türkü'nün geleceğini güvence altına alan şehit Başbakanımız Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanımız Fatin Rüştü Zorlu'yu, Kıbrıs Türkü'ne önderlik yapan Doktor Fazıl Küçük'ü, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı, harekat kararını alan ve uygulayan Bülent Ecevit ile Necmettin Erbakan'ı bu vesileyle rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. 1974 yılında milli davamız uğruna şehit olan Mehmetçik ve mücahitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz."

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