Cevdet Yılmaz: Kıbrıs Barış Harekatı, Türk varlığının teminatı oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümünü paylaştığı mesajla kutladı.

Kıbrıs Türklerini mezalimden kurtaran ve özgürlüğe kavuşturan 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 51. yıl dönümü kutlu olsun!



Türkiye, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 51 yıl önce bugün gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı'yla, Kıbrıs Türkü'nün varlık ve güvenliğini teminat... pic.twitter.com/mHOxR2zrKn