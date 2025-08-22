Cevdet Yılmaz: Türkiye Yüzyılı, KKTC ile birlikte yükseliyor

Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) programları kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Karpaz Bölgesi'ndeki Yenierenköy'ü ziyaret etti.

Burada KKTC'li vatandaşlara hitap eden Yılmaz, KKTC ile tarihin en büyük İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşmasını hayata geçirdiklerini, bu kapsamda 21 milyar lira değerindeki yıllık bütçenin önceliklere göre kullanıldığını belirterek, "Her alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanındayız. Tarımdan sağlığa, eğitimden sanayiye, teknolojiye." ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli gerçekçi, adil vizyonu Türkiye olarak sonuna kadar desteklediklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Çevremizde nelerin yaşandığını hep birlikte görüyorsunuz. Zor bir dönemdeyiz. Güçlü, birlik, beraberlik içinde olmak zorundayız. Başkalarının merhametine güvenerek yol yürüyebileceğimiz bir dönemde değiliz. Birlik olacağız, güçlü olacağız, hakkımızı, hukukumuzu sonuna kadar koruyacağız.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de Türkiye Cumhuriyeti'nin de 20-30 sene önceki haliyle bugünü mukayese ettiğimizde, şöyle elimizi de bir vicdanımıza koyduğumuzda nereden nereye geldiğimizi ifade ederiz diye düşünüyorum. Yeter mi? Yetmez elbette. Daha da fazlasını yapmak durumundayız. İşte hastaneler yapıyoruz. Okullar yapıyoruz. Yollar inşa ediyoruz, tarıma destekler veriyoruz. Bilişime, üniversitelere, turizme çeşitli destekler sunuyoruz. Belediyelerimize bu projede olduğu gibi destekler sunuyoruz. Sunmaya da devam edeceğiz inşallah.

Yüz yıllık bir cumhuriyetimiz var, iftihar ediyoruz. Büyük bir birikimimiz var Türkiye Cumhuriyeti olarak. İkinci yüzyıla girmiş durumdayız. Bu yüzyıla Cumhurbaşkanımız ne diyor? Türkiye Yüzyılı. Türkiye Yüzyılı, sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzyılı değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüzyılı. Birlikte bu yüzyılda yükseleceğiz inşallah."

"SİZİNLE KADER BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ"

Yılmaz, Yenierenköy Dipkarpaz'da Sipahi Gençlik Kampı, Ziyamet Doğal Ürün Pazarı için toplam 35 milyon lirayı aşan yatırım gerçekleştirildiğini, eğitim kurumlarında tadilat ve donanım projelerinin hayata geçirildiğini belirtti.

Yenierenköy Yaşlı ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi için imzaların tamamlandığını ve en kısa sürede temelinin atılacağını aktaran Yılmaz, Balalan-Yenierenköy yolunun trafiği rahatlattığını, seyahat süresini yarı yarıya azalttığını kaydetti.

Yılmaz, uzun süredir yapımı beklenen Dipkarpaz-Manastır yolunun büyük bölümünün tamamlandığını, halen yenileme ve asfaltlama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Ziyamet, Dipkarpaz ve İskele, Çayırova yollarıyla Karpaz'ın erişilebilirliğinin güçlendirildiğini vurguladı.

Mehmetçik Büyükkonuk'ta otel ve restorasyon tadilatından plaj düzenlemesine, kültürel projelerden köy yollarının asfaltlanmasına kadar yaklaşık 20 milyon liralık kaynak sağlandığını dile getiren Yılmaz, Pamuklu'ya yapılacak yeni sağlık merkezi için 255 milyon liralık kaynak ayrıldığını, ihalenin tamamlandığını, yakın zamanda temelinin fiilen atılacağını ifade etti.