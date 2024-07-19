Dünya genelinde ABD merkezli hava yolu şirketleri başta olmak üzere şirketler, havalimanları, bankalar, bazı medya kuruluşları ve Londra Borsası'nda, Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike sistemlerindeki sorun nedeniyle teknik aksaklık yaşandı.

"SOMUT BİR MEKANİZMA OLUŞTURDUK"

Dünya genelinde yazılım sıkıntısı! Bakan Uraloğlu: Sistemi bir an önce işler hale getireceğiz Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün küresel düzeyde etkili olan yazılım sorunu nedeniyle dünya üzerindeki birçok kullanıcı ve şirketi etkileyen erişim sorunları ve meydana getirdiği aksaklıklar; içinde bulunduğumuz dijital çağda belirli teknoloji üreticilerine olan bağımlılığın oluşturduğu riskleri ve dijital bağımsızlığın önemini açıkça ortaya koymuştur. Her ne kadar bu tür teknoloji kaynaklı riskleri tümüyle ortadan kaldırmak mümkün olmasa da yerli yazılım çözümlerinin kullanımını artırmak ve yerli yazılım ekosistemini güçlendirmek söz konusu riskleri asgari düzeye indirmek açısından hayati derecede önem taşıyor" dedi.

"Türkiye olarak, yerel yazılım ekosistemimizin olgunluğunu artıracak ve bu surette ülkemizin dijital bağımsızlığını güçlendirecek çeşitli çalışmaları uzun süredir hükümet olarak yürütüyoruz" diyen Yılmaz, "2023 Temmuz ayında yürürlüğe giren 'Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamuda açık kaynak kodlu yazılımların kullanımını yaygınlaştırmak üzere somut bir mekanizma oluşturduk. Kamu kurumlarımız bu doğrultuda açık kaynak kodlu sistemlere geçiş yapmak üzere planlama çalışmalarına başladılar. Bu yöndeki çabalar, yerel yazılım ekosistemimizi geliştirmenin yanı sıra, kamu kurumlarımızın yazılım ihtiyaçları açısından üretici bağımlılığını azaltmaya ve ülkemiz siber güvenliğini güçlendirmeye de önemli ölçüde yardımcı oluyor. Önümüzdeki dönemde de ülkemizin dijital bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.



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SORUN ÇÖZÜLDÜ

CrowdStrike Başkanı ve CEO'su George Kurtz ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, arızanın Windows sistemlerindeki tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir sorundan kaynaklandığını duyurdu. Mac ve Linux işletim sistemlerinin sorundan etkilenmediğini, durumun bir siber saldırı veya güvenlik ihlalinden kaynaklanmadığını vurgulayan Kurtz, "Sorun tespit edildi, izole edildi ve çözüm uygulandı" dedi.