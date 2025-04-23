İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2025 Çarşamba / 25 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2744
  • EURO
    43,6898
  • ALTIN
    4086.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cevdet Yılmaz'dan 23 Nisan mesajı: Gazi Meclis'imiz mücadelemizin en sağlam teminatıdır
Güncel

Cevdet Yılmaz'dan 23 Nisan mesajı: Gazi Meclis'imiz mücadelemizin en sağlam teminatıdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Bağımsızlık ruhuyla kurulan ve Milli Mücadele'nin karargahı olan Gazi Meclis'imiz, bugün de Türkiye Yüzyılı mücadelemizin en sağlam teminatı ve ilham kaynağıdır.' ifadesini kullandı.

AA23 Nisan 2025 Çarşamba 09:40 - Güncelleme:
Cevdet Yılmaz'dan 23 Nisan mesajı: Gazi Meclis'imiz mücadelemizin en sağlam teminatıdır
ABONE OL

Yılmaz, sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli mutabakatla 105 yıl önce kurulan TBMM'nin, milletin iradesini siyasetin asli kaynağı haline getirdiğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"23 Nisan 1920, milletimizin kendi kaderine sahip çıktığı, Cumhuriyet'imizin ve demokrasimizin temellerinin atıldığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Bağımsızlık ruhuyla kurulan ve Milli Mücadele'nin karargahı olan Gazi Meclis'imiz, bugün de Türkiye Yüzyılı mücadelemizin en sağlam teminatı ve ilham kaynağıdır. Bu anlamlı günü çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurucu milletvekillerini saygı ve şükranla anıyor, tüm evlatlarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.