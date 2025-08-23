Cevdet Yılmaz'dan Emine Erdoğan'ın mektubuna destek paylaşımı: Küresel adaletin tesisine vesile olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a yazdığı ve Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin, "Mektubun, 'İnsanlık İttifakı' çerçevesinde küresel adaletin ve barışın tesisine vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a yazdığı mektupla ilgili paylaşımda bulundu. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gazze'de katledilen binlerce masum çocuğun sesi olmak için Saygıdeğer Hanımefendi Emine Erdoğan tarafından Melania Trump'a yazılan mektubun, 'İnsanlık İttifakı' çerçevesinde küresel adaletin ve barışın tesisine vesile olmasını diliyorum."