İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2025 Salı / 1 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4093
  • EURO
    48,9141
  • ALTIN
    5028.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cevdet Yılmaz'dan ''Filistin'in Sesi Erdoğan'' paylaşımı: Soykırım durana kadar...
Güncel

Cevdet Yılmaz'dan ''Filistin'in Sesi Erdoğan'' paylaşımı: Soykırım durana kadar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsünden yaptığı Filistin çağrısının, “medeniyet değerleriyle şekillenen ortak vicdanın sesi” olduğunu vurguladı.

AA23 Eylül 2025 Salı 18:48 - Güncelleme:
Cevdet Yılmaz'dan ''Filistin'in Sesi Erdoğan'' paylaşımı: Soykırım durana kadar...
ABONE OL

Yılmaz, NSosyal hesabından, "Filistin'in Sesi Erdoğan (PalestinesVoiceErdogan)" etiketiyle yaptığı paylaşımda, mazlumların sesinin kısılmaya, hakikatlerin üstünün örtülmeye çalışıldığı bir dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, küresel adalet arayışının gür sesi olmaya devam ettiğini belirtti.

Türk milletinin, tarih boyunca dünyanın neresinde olursa olsun haklının ve mazlumun yanında olmayı şiar edindiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu asil duruşa bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında tüm dünya şahitlik etmektedir. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler kürsüsünden Gazze başta olmak üzere Filistin davası için tüm insanlığa yaptığı çağrı, aynı zamanda medeniyet değerlerimizle şekillenen ortak vicdanımızın sesidir. Mazlum Filistin halkının insani talepleri karşılanıp, Netanyahu yönetiminin işlediği soykırım son bulana kadar, bu çağrıyı her platformda, insanlık ittifakı zemininde en etkili şekilde dile getirmeyi sürdüreceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin tesisi için bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğiz."

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.