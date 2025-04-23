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  • Cevdet Yılmaz'dan, İstanbul'daki depremlere ilişkin açıklama: Şu ana kadar intikal etmiş bir şey yok
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Cevdet Yılmaz'dan, İstanbul'daki depremlere ilişkin açıklama: Şu ana kadar intikal etmiş bir şey yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da meydana gelen depremlerde can kaybı olup olmamasına ilişkin, 'Şu ana kadar intikal etmiş bir şey yok. İstanbul Valiliğimiz, kurumlarımız zaten gerekli açıklamaları yapıyorlar.' dedi.

AA23 Nisan 2025 Çarşamba 14:26 - Güncelleme:
Cevdet Yılmaz'dan, İstanbul'daki depremlere ilişkin açıklama: Şu ana kadar intikal etmiş bir şey yok
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Özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurul'una katılmak için Meclis'e gelen Yılmaz, İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"GEREKLİ ÇALIŞMALARI SAHADA YÜRÜTÜYORLAR"

Depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Yılmaz, "AFAD başta olmak üzere kurumlarımız gerekli çalışmaları sahada yürütüyorlar. Kurumlarımızın açıklamalarını takip etmekte fayda var." ifadesini kullandı.

"ŞU ANA KADAR İNTİKAL ETMİŞ BİR ŞEY YOK"

Depremde can kaybının olup olmadığına ilişkin soru üzerine ise Yılmaz, "Şu ana kadar intikal etmiş bir şey yok. İstanbul Valiliğimiz, kurumlarımız zaten gerekli açıklamaları yapıyorlar. Farklı kaynaklara bakmamak gerekir, resmi kurumlarımızın yaptığı açıklamaları takip etmekte fayda var." açıklamasında bulundu.

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