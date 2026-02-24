İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2026 Salı / 8 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8629
  • EURO
    51,6892
  • ALTIN
    7222.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cevdet Yılmaz'dan Rusya ve Ukrayna'ya ''kalıcı barış'' çağrısı
Güncel

Cevdet Yılmaz'dan Rusya ve Ukrayna'ya ''kalıcı barış'' çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Ukrayna'daki savaşın dördüncü yılını geride bıraktığımız bu kritik dönemde, uluslararası hukuku esas alan, adil ve kalıcı barışa zemin hazırlayacak diplomatik çabaların güçlendirilmesine olan desteğimizi bir kez daha teyit ediyoruz.' ifadesini kullandı.

AA24 Şubat 2026 Salı 16:43 - Güncelleme:
Cevdet Yılmaz'dan Rusya ve Ukrayna'ya ''kalıcı barış'' çağrısı
ABONE OL


Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Ukrayna konulu "Gönüllüler Koalisyonu Çevrimiçi Liderler Zirvesi"ne katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ukrayna'daki savaşın dördüncü yılını geride bıraktığımız bu kritik dönemde, uluslararası hukuku esas alan, adil ve kalıcı barışa zemin hazırlayacak diplomatik çabaların güçlendirilmesine olan desteğimizi bir kez daha teyit ediyoruz. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da başlatılan müzakere sürecinin ortaya koyduğu diyalog zemininin ne kadar kıymetli olduğu bugün geldiğimiz noktada daha iyi anlaşılmaktadır. Bu kapsamda Türkiye olarak, kalıcı ve adil bir barış için çözümü destekleyecek siyasi ve hukuki çerçevenin oluşmasına yönelik her türlü çabaya katkı vermeyi, bölgemizde istikrar ve güvenliğin tesisi için üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmeyi sürdüreceğiz."

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Bebeğin darp edildiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.