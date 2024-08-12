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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TESK'e ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunu (TESK) ziyaret etti.

AA12 Ağustos 2024 Pazartesi 14:56 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TESK'e ziyaret
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TESK Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile oda ve birlik başkanları yer aldı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede eylülde açıklanacak 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları kapsamında talep, görüş ve önerileri dinlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin kalkınmasında en büyük paylardan biri de şüphesiz ki alın teriyle ekonomimize değer katan esnafımıza aittir. Bu kapsamda, katılımcı bir anlayışla konfederasyon temsilcileri ile istişarelere son derece önem veriyor, elimizi taşın altına hep birlikte koyuyoruz. Yapılan bu çalışmalarla, orta vadede Türkiye'yi hep birlikte hem ekonomik hem de sosyal adalet açısından hak ettiği noktaya taşımamız gerekiyor. Ülkemiz, kalkınma yolunda rekabet gücünü ve verimliliğini topyekun artırdığında, bu durumun aynı oranla refaha da yansıyacağı bilinciyle ekonomimizi güçlendirmek ve sosyal refahı artırmak için durmadan çalışacağız. Bu kapsamda, önümüzdeki günlerde de paydaşlarımızla bir araya gelerek OVP hazırlıkları kapsamında öneri ve talepleri dinleyerek istişarelerde bulunmayı sürdüreceğiz. Görüş ve önerileriyle çalışmalarımıza katkı sunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Bendevi Palandöken'e, kıymetli oda ve birlik başkanlarına teşekkür ediyorum."

  • Cevdet Yılmaz
  • TESK ziyareti
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