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Ceviz içinde uyuşturucu nakliyatına jandarma engeli

Gaziantep merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir kısmı ceviz kabuğunun içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

AA10 Kasım 2020 Salı 14:34 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 14:34
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, bir kısmı ceviz kabuğunun içerisine gizlenmiş 2 kilo 318 gram sentetik uyuşturucu, 250 mililitre sıvı uyuşturucu, 100 gram uyuştucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde, hassas terazi ve 8 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

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