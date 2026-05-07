İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeşil Kalkınma Vakfı (YEKAV) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) işbirliğiyle "Erguvan Çevre Ödülleri Töreni ve Sürdürülebilir Tabiat Festivali" düzenlendi.

Üniversitenin Davutpaşa Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında tohum, el sanatları ve doğa atölyeleri, bahçe oyunları, okçuluk, halat çekme, dev ahşap jenga, ritim etkinlikleri, sürdürülebilirlik seminerleri, sıfır atık temalı proje sunumları ve atık sanat sergisi gibi etkinlikler yapıldı.

Programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, festivalin doğayla bir araya gelinen ve toprakla buluşulan bir etkinlik olduğunu dile getirdi.

Festivalin öğrencilerin çevre bilincinin gelişmesine katkı sunduğunu belirten Çetin, öğrencilerin burada doğayla buluşmalarının yanı sıra kendilerinde var olan çevre bilincini de geliştirerek diğer bireylere yaydıklarını ifade etti.

"ERGUVAN26"YA YOĞUN İLGİ



Çetin, Valilik olarak tüm kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde doğaya saygılı nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, festival kapsamındaki yarışmaya katılan öğrencilerin hepsinin kazanan, hepsinin gönüllerin birincisi olduğunu dile getirdi.

Teknoloji bağımlılığına dikkati çeken Yentür, "Her şey, bugün o bilgisayar ve tabletteki, telefon ekranlarındaki sanal dünyadan ibaret değil. Bu geçici dünyadan kurtulmamız lazım. Bu tabiat bize emanet. Topraktan geldik, toprakla bereketlendik ve toprağa döneceğiz. Bu tabiatta gördüğümüz her şey bir emanet, gelecek nesillerin bizim üzerimize olan hakkı." ifadelerini kullandı.

Yentür, İstanbul'da doğa eğitimleri ve okul dışı öğrenme ortamlarına öncelik verdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bu sebeple Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde, özellikle okul dışı öğrenme ortamlarında, hedef olarak İstanbul'da doğa eğitimleri ve cumartesi günlerini adeta bir mesai gibi ilan ettik. Öğretmen arkadaşlarımızın bu konuda gerçekten çok büyük bir teveccühü var. İstanbul'da imkan bulduğumuz her noktada tabiat mektepleri ve okul bahçelerinde çocuklarımızın doğal yaşamla iç içe olacakları; yaparak, yaşayarak ve görerek öğrenme modelini gerçekleştirecekleri ortam oluşturmayı kendimize birinci öncelik olarak belirledik."

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güleda Engin de çevre ve sürdürülebilirlik bilincinin bugün varoluşsal bir sorumluluk haline geldiğini belirterek üniversite olarak stratejilerini insan, doğa ve gelecek üzerine kurduklarını, yol haritalarını farkındalık, sorumluluk ve eylem adımlarıyla belirlediklerini, kalıcı çözümleri de eğitim, teknoloji ve sürdürülebilirlik üçgeni üzerinden yürüttüklerini anlattı.

YEKAV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar da çevrenin korunmasının hava, su ve toprağın korunması anlamına geldiğini ifade ederek "Gelecek kuşaklara nefes alabilecekleri biraz hava, verim alabilecekleri biraz toprak ve içebilecekleri biraz suyu bıraktığımız anda çok mutlu olmamız lazım." dedi.

Programda, Erguvan Çevre Ödülleri kapsamında sürdürülebilirlik bilincini artırmak amacıyla düzenlenen resim, sosyal medya postu ve kısa film yarışmalarında ilkokul, ortaokul ve lise kategorisinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.