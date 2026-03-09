Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.21'de merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD tarafından deprem sonrasında yapılan açıklamada "Denizli ilimizin Buldan ilçesinde saat 09.21'de meydana gelen ve Uşak, Aydın, Muğla, Burdur illerimizde de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır." denildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem yalnızca Denizli'de değil, çevre illerde de hissedildi.

DEPREM ANI KAMERALARA YANSIDI

Depreme dayanıksız raporu bulunan Denizli Devlet Hastanesi poliklinikleri, AFAD'dan gelen uyarılar doğrultusunda boşaltıldı. Okullardaki öğrenciler de kontrollü bir şekilde binalardan çıkartıldı. Şuana kadar olumsuz her hangi bir durumun bildirilmediği öğrenilirken, ekiplerin saha taramalarına başladığı bildirildi.

DENİZLİ VALİSİ: OLUMSUZLUK YOK

Depremin ardından açıklama yapan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, "Teyakkuz halindeyiz, şu an için intikal eden bir olumsuzluk yok. Bütün tedbirleri almaya gayret ediyoruz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Denizli. Buldan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar gelen olumsuz bir durum olmamakla birlikte olası ihbarlara göre il müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak." ifadelerine yer verdi.

"GÖRE ULAŞIM MODLARINDA HERHANGİ OLUMSUZ YOK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Denizli'nin Buldan ilçesi merkezli meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Uraloğlu, "İlk belirlemelere göre ulaşım modlarında herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır. Süreci ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten ve felaketten korusun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından şu açıklamalarda bulundu:

"Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, kendi görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızdan resmi kurumlarımızın yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz. Rabb'im, milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."

"AFAD BAŞTA OLMAK ÜZERE İLGİLİ KURUMLARIMIZ; SAHA TARAMA FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uşak, Aydın, Muğla, Burdur illerinde de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki deprem ile ilgili, "Denizli Buldan'da meydana gelen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız; saha tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklaması yaptı.