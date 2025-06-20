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Çevre illerden de hissedildi: Ege Denizi'nde korkutan deprem!

AFAD, Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliğinin 7 km olduğu kaydedildi.

IHA20 Haziran 2025 Cuma 19:47 - Güncelleme:
Çevre illerden de hissedildi: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
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Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 19.19'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken, depreme en yakın yerleşim yerinin 124.39 kilometre mesafe ile Muğla'nın Bodrum ilçesi olduğu öğrenildi.

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