Çevre illerden de hissedildi: Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 19.19'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken, depreme en yakın yerleşim yerinin 124.39 kilometre mesafe ile Muğla'nın Bodrum ilçesi olduğu öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 20, 2025
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) -[124.39 km]Bodrum (Muğla)
Tarih:2025-06-20
Saat:19:19:00 TSİ
Enlem:36.84389 N
Boylam:25.87722 E
Derinlik:7 km
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