Çevre katliamına göz yumulmadı: Bakanlıktan milyonlarca liralık ceza

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, yıl boyunca kent genelinde 1 bin 424 çevre denetimi gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında çevre mevzuatına aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen 25 işletmenin faaliyeti durduruldu.

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı çerçevesinde yürütülen çalışmalarda ise ocak ayında 37, haziran ayında 33 olmak üzere toplam 70 denetim yapıldı. Bu süreçte alınan 62 atıksu numunesinin analiz edilmesi sonucu, yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen 9 atıksu arıtma tesisine toplam 14 milyon 711 bin 500 Tl idari para cezası kesildi.

Yetkililer, çevre kirliliğinin önlenmesi ve Marmara Denizi'nin korunması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.