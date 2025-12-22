İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2025 Pazartesi / 3 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8168
  • EURO
    50,2966
  • ALTIN
    6068.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çevre kirliliğine Bakanlık'tan geçit yok: 2 CHP'li belediyeye milyonlarca lira ceza
Güncel

Çevre kirliliğine Bakanlık'tan geçit yok: 2 CHP'li belediyeye milyonlarca lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, CHP'li Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'nin şehir merkezinde toplanan atıkları çöp kamyonuyla döktüğü tespit edildi. Öte yandan CHP'li Yenişehir Belediyesi'nin ise hafriyat ve evsel atıkları dere yatağına döktüğü belirlendi. Bunun üzere Bakanlık tarafından iki CHP'li belediyeye 3,7 milyon liralık çevre cezası kesildi.

HABER MERKEZİ22 Aralık 2025 Pazartesi 15:01 - Güncelleme:
Çevre kirliliğine Bakanlık'tan geçit yok: 2 CHP'li belediyeye milyonlarca lira ceza
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi'nin kentte toplanan atıkları, Tarsus'taki ormanlık bölgeye döktüğünü tespit etti.

BAKANLIK'TAN CHP'Lİ 2 BELEDİYEYE 3,7 MİLYON LİRALIK ÇEVRE CEZASI

Bakanlık ekipleri Tarsus'ta dere kenarına çöp kamyonuyla atık döküldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili denetim ve inceleme başlatan ekipler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun Tarsus Karabucak Ormanı yakınlarındaki su kanalı kenarına atık döktüğünü belirledi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Çevre Kanunu gereği 1 milyon 869 bin TL idari ceza uygulandı.

YENİŞEHİR'DE ÇEVRE CEZASI

Mersin'in Yenişehir ilçesinde de ihbarlar üzerine yapılan incelemede Yenişehir Belediyesi'ne ait araçların kurumuş dere yatağına inşaat yıkıntı, mobilya, park ve bahçe atıklarını döktüğü tespit edildi. Yenişehir Belediye Başkalığı'na 1 milyon 869 bin TL ceza uygulandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.