Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi'nin kentte toplanan atıkları, Tarsus'taki ormanlık bölgeye döktüğünü tespit etti.

Bakanlık ekipleri Tarsus'ta dere kenarına çöp kamyonuyla atık döküldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili denetim ve inceleme başlatan ekipler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun Tarsus Karabucak Ormanı yakınlarındaki su kanalı kenarına atık döktüğünü belirledi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Çevre Kanunu gereği 1 milyon 869 bin TL idari ceza uygulandı.

YENİŞEHİR'DE ÇEVRE CEZASI

Mersin'in Yenişehir ilçesinde de ihbarlar üzerine yapılan incelemede Yenişehir Belediyesi'ne ait araçların kurumuş dere yatağına inşaat yıkıntı, mobilya, park ve bahçe atıklarını döktüğü tespit edildi. Yenişehir Belediye Başkalığı'na 1 milyon 869 bin TL ceza uygulandı.