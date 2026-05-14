Çevre kirliliğine geçit yok: Kaçak hafriyata 9,3 milyon lira ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan encümen toplantısında kent genelindeki denetim faaliyetleri ve idari işlemler ele alındı. Toplantıda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerinin Başiskele ilçesi Altınkent Mahallesi'nde yürüttüğü denetimlerin raporu görüşüldü.

Ekiplerin incelemesinde, 591 ada 2 nolu parseldeki inşaat kazısından çıkan hafriyat toprağının, çevre parsellere, imar yoluna ve park alanına izinsiz olarak döküldüğü tespit edildi. Büyükşehir Encümeni, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nu ihlal ederek çevre kirliliğine neden olan firmaya 9 milyon 385 bin 317 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.