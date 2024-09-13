İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2024 Cuma / 10 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9363
  • EURO
    37,6686
  • ALTIN
    2814.83
  • BIST100
    9685.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 'çok özel kamulaştırma' iddialarına yalanlama
Güncel

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 'çok özel kamulaştırma' iddialarına yalanlama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında, 'Rezerv alan dışında bırakılan bazı yerlere çok özel kamulaştırma' başlığıyla yayımlanan haberlerdeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

AA13 Eylül 2024 Cuma 20:01 - Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 'çok özel kamulaştırma' iddialarına yalanlama
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Rezerv alan dışında bırakılan bazı yerlere çok özel kamulaştırma" başlığıyla haberler yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Haberde yer alan rezerv alan dışına çıkarılarak korunduğu belirtilen yapıların tamamı, Rezerv Yapı Alanı içerisinde bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

"TAMAMEN ASILSIZ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili haberde belirtilen kişilerin taşınmazlarının rezerv yapı alanından çıkarıldığına dair bilgi tamamen asılsızdır. Yine rezerv yapı alanı içerisinde bulunmayan ve bazı vatandaşların taşınmazlarının yüksek bedellerle kamulaştırıldığı iddiası da tamamen asılsızdır."

  • Çevre
  • Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
  • rezerv yapı
  • sosyal medya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.