Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan İstanbul için kentsel dönüşüm seferberliği

İstanbul'da 1.5 milyon ev ve iş yeri depreme karşı dayanıksız olduğu bilinyor. Bunların 600 bininin her an çökme riski var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'un tüm ilçelerinde dönüşüm seferberliğini 12 yıldır kesintisiz sürüyor.

Bugüne kadar Bakanlık desteğiyle 907 bin ev ve iş yerinin dönüşümü tamamlandı. 193 bin konut ve işyerinin dönüşüm süreci ise devam ediyor.

GÜNGÖREN TOZKOPARAN PROJESİ

Güngören Tozkoparan Projesi'nin 1. etabında 144, 2. etabında 283, 3. etabında Şişecam dönüşüm projesindeki 310 konutla beraber toplam 1.532 konut tamamlandı. Cumartesi günü düzenlenen törende 3. etaptaki 768 konutun kura çekimleri yapıldı. Hak sahiplerine teslim edildi.

Güngören Tozkoparan Projesi

Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güngören Tozkoparan Projesi'nin 4. etabında 2 bin 639 konut yapılacağını ve mart ayında temel atılacağını açıkladı. Böylece Tozkoparanın 4 etaplık projesi tamamlandığında 4 bin 171 güvenli konut inşa edilmiş olacak.

Fotoğraftaki:

Üsküdar Basko Sitesi

'nin proje görseli

YENİ DÖNÜŞÜMLER İÇİN YIKIM VE TEMEL ATMA TÖRENİ

Aynı törende, Üsküdar Basko Sitesi'nde de kentsel dönüşüm için yıkım başlatıldı. Yıkılacak 368 konutun yerine 456 konut inşa edilecek. Bağcılar Ece Sitesi'nde ise 395 konut ve işyerinin temeli atıldı.

YARISI BİZDEN İLE 6 AYDA 4 MİLYAR TL DESTEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem riskiyle karşı karşıya olan megakent İstanbul'un kentsel dönüşümü için Yarısı Bizden desteğini sağlıyor. Kampanya kapsamında son 6 ayda 411 yapıda 4 bin 50 bağımsız bölümün dönüşümü için 4 milyar TL destek sağlandı.

Bağcılar Ece Sitesi

İLK YÖNTEM: YÜKLENİCİ FİRMA İLE DÖNÜŞÜM

Yarısı Bizden desteği kapsamında Bakanlık İstanbul'daki hak sahiplerinin ilk konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi veriliyor. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanıyor. Bu şekilde Bakanlığın her bir konut için sağladığı 1,5 milyon TL'lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor.

İKİNCİ YÖNTEM: TOKİ VE EMLAK KONUT'LA BÜYÜK ALANLARDA DÖNÜŞÜM

Yarısı Bizden kapsamında alan bazlı büyük dönüşümlerde ise Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile vatandaşa inşa desteği sağlanıyor. Bu durumda vatandaşlar Yarısı Bizden kampanyasının 700 bin TL'lik hibe desteğini kullanabiliyor. İnşaatları Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ya da Emlak Konut GYO üstleniyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.