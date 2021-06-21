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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 4 bin 929 metreküp müsilaj topladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde toplam 4 bin 929 metreküp müsilajı toplayarak düzenli depolama sahalarına gönderdiklerini açıkladı.

DHA21 Haziran 2021 Pazartesi 16:48 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 16:48
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Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı çerçevesinde çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini bildirdi. Kurum, "Müsilaj seferberliğimizin 13'üncü gününde 383 metreküp ile toplamda 4 bin 929 metreküp müsilajı toplayarak düzenli depolama sahalarına gönderdik. 20 Haziran itibarıyla illerimizde; İstanbul 1771 metreküp, Kocaeli 366 metreküp, Bursa 133 metreküp, Tekirdağ 153 metreküp, Balıkesir 526 metreküp, Çanakkale 428 metreküp, Yalova 1552 metreküp müsilajı 293 bölgemizdeki çalışmalarımızla Marmara Denizi'mizden temizledik" dedi.

Bakan Kurum, denetim çalışmalarında 13'üncü günü toplamda 4 bin 980 denetimle tamamladıklarını belirterek, "Mevzuata aykırı davranan işletmelere kapatma dahil her türlü cezai işlemi uygulayacak, işletme ve gemilerin denizimizi kirletmelerine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. 'Marmara Hepimizin' düsturuyla sahada her gün daha çok çalışarak denizimizi temizliyoruz. Tek kapalı denizimiz, ülkemizin göz bebeği Marmara Denizi'mizi eski maviliğine hep birlikte kavuşturacağız" ifadesini kullandı.

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