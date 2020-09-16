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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum duyurdu: Hazineye ait tarım arazilerini üretime açıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Tarımsal üretimin artırılması ve tarımsal istihdamın desteklenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız ile hayata geçirdiğimiz proje kapsamında hazineye ait tarım arazilerini üretime açıyor, topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilerimize 10 yıl süreyle kiraya veriyoruz' dedi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 14:18 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 14:18
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. 

Bakan Kurum: Tarımsal üretimin artırılması ve tarımsal istihdamın desteklenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız ile hayata geçirdiğimiz proje kapsamında hazineye ait tarım arazilerini üretime açıyor, topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilerimize 10 yıl süreyle kiraya veriyoruz.

İlk etapta Konya, Aksaray, Kütahya, Samsun, Eskişehir, Afyonkarahisar'da toplam 41,5 milyon m²'lik tarım arazisinin üretime açılacağı projede çiftçilerimiz 60 dönüme kadar hazine taşınmazı kiralayabilecek. İlk yıl kira bedelleri ise taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1,5'i olacak.

Nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri köy ve mahallelerde bulunan hazineye ait tarım arazilerini kiralayabilecek çiftçilerimiz, yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve talep etmeleri durumunda yeniden belirlenen bedel üzerinden kira sürelerini 10 yıl daha uzatabilecek.

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