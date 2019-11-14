Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuç listesi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonucu sorgulama ekranı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları için heyecanla beklenen sonuçlar, kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuç listesine haberinizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonucu sorgulama ekranı da adaylar tarafından yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. Kurumun resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulan kura sonuçları sonrasında adayların belirli dosyaları il müdürlüklerine teslim etmesi gerekecek.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI KURA SONUÇ LİSTESİ YAYINLANDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 6 Kasım tarihinde çekilişini gerçekleştirdiği kuranın sonuçları, il müdürlüklerinin belgeleri derlemesi ve merkez teşkilatına teslim etmesinin ardından yayımlandı.

İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

a) Beyan formu

b) Diploma veya mezuniyet belgesi. (Posta yoluyla yapılan başvuruda resmi kurum veya noterce tasdikli sureti) (Yurt dışında öğrenim görenler denklik belgelerini de ekleyeceklerdir.)

c) İşe göndermede öncelikli olduğuna dair belge.(Posta yoluyla başvurularda resmi kurum veya noterce tasdikli sureti)

d) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik sertifikası ile Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı. (Posta yoluyla yapılan başvuruda resmi kurum veya noterce tasdikli sureti)

Not :

1: Elden evrak teslimi yapacak adaylar için; belgelerin fotokopisi aslının ibraz edilmesi kaydıyla İlgili görevli tarafından tasdik edilerek ilgilisine aslı teslim edilecektir.

2: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde adayların T.C. kimlik numaraları gizlenerek ilan edilmiştir.

Kura çekimi sonuçları ve belge istenilmesine dair adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.