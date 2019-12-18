Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ne zaman? KPSS 2019/8 tercih kılavuzu yayında!

18.12.2019 11:20 - Güncelleme: 18.12.2019 11:20

KPSS 2019/8 tercih kılavuzu yayında. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ne zaman? sorusunun yanıtı tüm adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için KPSS tercihleri başladı. ÖSYM, KPSS-2019/8 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercihlerini alacaklar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımına dair tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar..

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adaylar, tercihlerini 18-25 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 25 Aralık 2019 saat 23.59'a kadar yapabilecekler.

KPSS 2019/8 TERCİH KILAVUZU YAYINDA!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, ilgili lisans programından mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.

Adayların sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Adaylar tercihlerini 18-25 Aralık 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 25 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonlar Tablo-1’de gösterilmiştir

Tercihlerinizi yaparken, sözleşmeli pozisyonlar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan program bilgisi mezun olunan program tablosundan kontrol edilmelidir.

Bir sözleşmeli pozisyon için mezun olunan lisans programı koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Bakanlık tarafından düzenlenen “Başvurma Genel ve Özel Şartları”nı mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.

Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi, http://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali veya mezuniyet tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.