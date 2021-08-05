Çevresindeki kadınlardan biri daha öldü! Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu sonuçlandı

5 Ağustos 2021 Perşembe 22:41 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 22:47

Türkiye 'Ümitcan Uygun' ismini ilk olarak 'Aleyna Çakır' olarak bilinen 'Sema Esen'in ölümünün ardından duymuştu.

3 HAZİRAN 2020 - ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜMÜ

Ankara'da Aleyna Çakır ismiyle bilenen Sema Esen'in 3 Haziran 2020 günü evinde bornoz kuşağıyla tavana asılı şekilde cansız cesedi bulunmuştu. Olay, "İntihar mı, cinayet mi?" tartışmasına neden olurken, Aleyna Çakır'ın ölümünden yaklaşık 3 ay önce paylaşılan bir video ise tartışma konusu olmuştu.

Hakim karşısına çıkan Ümitcan Uygun, suçlamaları reddetmiş ve "Bir kez tokat attım, astım hastası olduğu için bayıldı..." ifadeleriyle kendisini savunmuştu.

Uygun, "Konut dokunulmazlığını ihlale ilişkin, biz o evde birlikte yaşıyorduk. Elektrik, su faturası bile benim üzerime. O gün, Sema sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Ben o sırada evde değildim. Beni kızdıracak sözler sarf edip, bana küfür etti. Ben de sinirlenerek Enes'le birlikte eve gittim. Zile bastık. Bizi delikten gördükten sonra kapıyı kendi açtı. Normal şekilde içeriye girdik. Olaydan 2 gün önce kendisiyle tartışıp ayrılacak gibi olmuştuk. Yine aynı sebepten tartışmaya başladık. Hakaret, darp, tehdit olmadı. Tartışmanın uzamaması için Enes'le evden ayrıldık. Çıkarken herhangi bir şey olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum" demişti.