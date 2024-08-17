Çevreye rastgele ateş açan zanlılar 4 kişiyi yaraladı

Akçakoyunlu Mahallesi Şehit Evliya Efendi Caddesi'nde meydana gelen olayda, plakası belirlenemeyen aracın içindeki zanlılar, tüfekle rastgele çevreye ateş etti.

Tüfek sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Bu sırada market önünde bekleyen Y.E.Ç. ile H.Ç. yaralandı.

Araçla çevreye ateş etmeye devam eden şüpheliler, Beyazıtlı Bulvarı'nda da motosikletle hareket halindeki N.T. ve H.Ç'yi yaralayarak bölgeden uzaklaştı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.