İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2024 Cumartesi / 12 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,6982
  • EURO
    37,1433
  • ALTIN
    2716.53
  • BIST100
    9821.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çevreye rastgele ateş açan zanlılar 4 kişiyi yaraladı
Güncel

Çevreye rastgele ateş açan zanlılar 4 kişiyi yaraladı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hareket halindeki araçtan pompalı tüfekle çevreye ateş açan zanlılar, 4 kişiyi yaraladı.

AA17 Ağustos 2024 Cumartesi 17:32 - Güncelleme:
Çevreye rastgele ateş açan zanlılar 4 kişiyi yaraladı
ABONE OL

Akçakoyunlu Mahallesi Şehit Evliya Efendi Caddesi'nde meydana gelen olayda, plakası belirlenemeyen aracın içindeki zanlılar, tüfekle rastgele çevreye ateş etti.

Tüfek sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

4 KİŞİ YARALANDI

Bu sırada market önünde bekleyen Y.E.Ç. ile H.Ç. yaralandı.

Araçla çevreye ateş etmeye devam eden şüpheliler, Beyazıtlı Bulvarı'nda da motosikletle hareket halindeki N.T. ve H.Ç'yi yaralayarak bölgeden uzaklaştı.

EKİPLER PEŞLERİNDE

Yaralılar, sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.